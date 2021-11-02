В Мордовии в снятых с людей клещах были обнаружены боррелии

По данным регионального Роспотребнадзора, 391 человек, в том числе 182 ребенка, пострадали от укусов клещей в Мордовии. Из 24 насекомых, удаленных с людей, у каждого были обнаружены боррелии. Кроме того, еще 12 клещей, собранных на природных станциях, также оказались зараженными. Всего было исследовано более тысячи клещей.

Представители ведомства напоминают, что лучшей профилактикой инфекций является предотвращение присасывания насекомых. Поэтому перед прогулками в парках и лесах необходимо использовать репелленты и регулярно осматривать свою одежду.