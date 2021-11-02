Сильные дожди и гроза ожидаются 10 июля: объявлено оперативное предупреждение

10 июля в Мордовии ожидается переменная облачность, дожди, местами сильные, и возможна гроза на фоне пониженного давления. В связи с этим в регионе объявлено оперативное предупреждение.

МЧС просит население оставаться дома во время грозы, отключить телевизоры и временно не пользоваться мобильными телефонами. Если стихия застанет на улице, не следует бежать и прятаться под деревьями. Необходимо зайти в здание и переждать непогоду там.

Ведомство напоминает, что в случае необходимости нужно звонить по номерам экстренных служб: «01» и «112».