В Саранске возобновлена работа автобусного маршрута №23

Глава города Саранска, Игорь Асабин, объявил в своем телеграм-канале о возобновлении работы автобусного маршрута №23. Этот маршрут соединяет Октябрьский и Пролетарский районы, и его восстановление улучшит качество транспортного обслуживания жителей ЖК "Восточный", поселка Луховка, микрорайона "Юбилейный" и ЖК "Ветеран".

Первый автобус отправляется от ЖК "Ветеран" в 5 часов 50 минут, а из поселка Горяйновка - в 6 часов 1 минуту. В соответствии с обещанием Игоря Асабина, на маршруте будет курсировать от шести до восьми автобусов с интервалом движения 15-20 минут в час-пик и 30-35 минут в межпиковое время.