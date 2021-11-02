В Мордовии стартовала уборка зеленого горошка

В регионе Мордовии началась уборка зеленого горошка. Четыре сельскохозяйственных предприятия, расположенных в Атяшевском, Лямбирском и Ромодановском районах, занимаются выращиванием этой культуры. Наибольшее количество посевных площадей гороха находится в последнем из названных районов - 65% от общего количества.

Ведомство Минсельхозпрод РМ сообщает, что сев гороха проводится поэтапно для того, чтобы уборка происходила в срок и зерно не утратило свои качества. Даже однодневная задержка может сделать зерно непригодным для дальнейшей переработки.

На данный момент аграрии уже убрали более 10 гектаров гороха. Валовый сбор составил 22 тонны, а средняя урожайность достигла 22 центнеров с гектара.

В Министерстве отметили, что в 2022 году был установлен рекордный валовый сбор овощного гороха - 6 431 тонна при средней урожайности 39,5 центнеров с гектара.