Соцработник в Мордовии обворовывала своих подопечных

В Рузаевском районе Мордовии 36-летняя сотрудница, оказывавшая социальные услуги пожилым людям, обвиняется в присвоении или растрате. Как сообщает МВД по РМ, женщина занималась уходом за людьми, которые не могли обслуживать себя самостоятельно. В марте она получила от своих подопечных квитанции на оплату ЖКУ и деньги в сумме 6 200 и 7 000 рублей соответственно, но использовала полученные средства по своему усмотрению.

Пострадавшие заметили задолженность по квартплате в своих следующих платежках и обратились к руководству учреждения и в полицию. Сотрудница полностью признала свою вину в преступлении и возместила причиненный ущерб.