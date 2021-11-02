Житель Саранска зарезал незнакомца, который мешал ему открыть подъездную дверь

По данным СУ СК РФ по РМ, 61-летний житель столицы Мордовии обвиняется в убийстве 41-летнего местного жителя. Инцидент произошел 17 апреля 2023 года возле многоквартирного дома на проспекте 70-лет Октября. Обвиняемый несколько раз ударил ножом пострадавшего, с которым он ранее не был знаком. От полученных травм потерпевший скончался.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. В ходе допроса он пояснил, что пытался открыть запертую дверь подъезда, а потерпевший не дал ему это сделать. В результате возникшего конфликта обвиняемый, имевший при себе кухонный нож, нанес четыре удара ножом в область грудной клетки потерпевшему.

Уголовное дело уже с утвержденным прокурором обвинительным заключением отправлено в суд.