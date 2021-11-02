В Саранске гастролеры-газовщики обманули 84-летнюю пенсионерку на несколько тысяч рублей

По информации пресс-службы регионального управления МВД, в Республике Мордовия группа гастролеров из Рязанской и Самарской областей обманула местную жительницу на несколько тысяч рублей.

По словам пострадавшей 84-летней пенсионерки, к ней якобы пришли молодые люди, представившиеся сотрудниками газовой службы, и заявили, что хотят оценить состояние газового оборудования. Женщина поверила им, так как ранее обратилась в обслуживающую компанию и ожидала прихода специалистов.

"Сотрудники" провели диагностику на кухне и запросили у женщины 9 тысяч рублей. Пенсионерка отдала деньги, после чего гастролеры ушли. Позднее она осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию.