Синоптики обещают сильные дожди 11 июля в Мордовии

Жители Республики Мордовия должны готовиться к сильным дождям, предупредили синоптики. Соответствующий прогноз погоды был опубликован пресс-службой регионального управления МЧС.

По прогнозам Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 11 июля 2023 года, ожидается облачная погода с прояснениями. Кроме того, возможны кратковременные дожди, которые местами могут быть сильными. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до 12 градусов тепла, а днём будет колебаться от 15 до 20 градусов выше нуля.