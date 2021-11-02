Президент России Владимир Путин наградил нескольких жителей Мордовии

Несколько жителей Республики Мордовия были награждены президентом России Владимиром Путиным, как сообщает пресс-служба правительства РМ, опубликовавшая соответствующий указ главы государства.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени была присуждена Марине Николаевне Игуменовой, начальнику цеха-осеменатора АО "Агрофирма "Октябрьская", за заслуги в области сельского хозяйства и долголетнюю добросовестную работу.

Валентина Александровна Мартышкина, оператор машинного доения ООО имени Ильича, была награждена званием "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации".

Орден "Родительская слава" был присужден Павлу Леонтьевичу и Елене Анатольевне Барановским за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Василий Алексеевич Русяйкин, лесник Кочкуровского участкового лесничества ГКУ РО "Березниковское территориальное лесничество", был награжден званием "Заслуженный лесовод Российской Федерации" за заслуги в области лесного хозяйства и долголетнюю добросовестную работу.

Президент России также выразил благодарность Наталье Александровне Меньшовой, учителю технологии МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" г.о. Саранск, за заслуги в области образования и долголетнюю добросовестную работу, объявив ей благодарность по распоряжению главы государства.

Наконец, Марина Дмитриевна Мартынова, советник отдела Департамента по управлению делами ректора ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва", была награждена Почетной грамотой Президента России за достигнутые трудовые успехи и долголетнюю добросовестную работу.