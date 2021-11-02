В Мордовии не выявили загрязнений воздуха

Сотрудники Роспотребнадзора не обнаружили превышения уровня загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Мордовии.

За первые полгода 2023 года специалисты провели около шести тысяч анализов воздуха, в том числе пробы из зон, подверженных воздействию сельскохозяйственных и птицеводческих предприятий.

Результаты исследования показали, что основными источниками загрязнения воздуха являются автотранспорт и промышленные предприятия. Взвешенные вещества, сернистый диоксид, углеводороды и летучие органические соединения были обнаружены в атмосфере вместе с такими химическими элементами, как ртуть, тяжелые металлы, формальдегид и оксид азота. Однако ни в одном из случаев не было зафиксировано превышения нормативных значений.