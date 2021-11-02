В Рузаевке пьяный юноша украл из кафе чужую куртку с деньгами

По информации МВД по РМ, 18-летний житель города Рузаевка в Мордовии обвиняется в краже. Утром 23 апреля он находился в пьяном состоянии в кафе на проспекте 50 лет Октября. Покинув заведение, он заметил женскую джинсовую куртку, висевшую на спинке стула возле барной стойки. Куртку, в которой находилось 15 тысяч рублей, оставила без присмотра посетительница. Молодой человек забрал деньги и выкинул одежду.

Личность злоумышленника была установлена после просмотра записей камер видеонаблюдения. Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию, где он полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.