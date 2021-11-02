В Саранске в ДТП с Kia Rio и Chevrolet Cobalt пострадала 54-летняя женщина

По информации главного управления ГИБДД по Республике Мордовия, 11 июля в Октябрьском районе городского округа Саранск произошло ДТП с участием автомобилей Kia Rio и Chevrolet. В результате столкновения пострадала 54-летняя женщина.

По предварительной информации, на момент аварии за рулем Kia Rio находилась 42-летняя женщина, которая выехала на встречную полосу и столкнулась с Chevrolet Cobalt, управляемой другой женщиной, которой было 54 года. В результате происшествия водитель Chevrolet Cobalt получила травмы и ушибы и была госпитализирована. Медицинский осмотр показал, что обе женщины были трезвы на момент ДТП.