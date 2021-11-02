В Мордовии под колесами поезда погиб занимавшийся бегом мужчина

10 июля на 42-м километре перегона "46 км-Елоховка" Куйбышевской железной дороги в Мордовии произошло трагическое происшествие: мужчина, бегущий по железнодорожным путям, попал под колеса поезда.

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, машинист поезда предпринял все возможные меры для предотвращения наезда, применив экстренное торможение и подав сигнал большой громкости, однако избежать травмирования не удалось.

В настоящее время проводится проверка по факту происшествия, и следователи выясняют обстоятельства произошедшего.