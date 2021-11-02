Предприниматель в Мордовии пытался дать взятку, чтобы сохранить дешевую рабочую силу

Сотрудники республиканского УФСБ Мордовии задержали предпринимателя, пытавшегося дать взятку. Деятельность фигуранта была пресечена благодаря оперативным мероприятиям правоохранительных органов.

Подозреваемый предложил сотруднику миграционной службы незаконно не контролировать четырех иностранных граждан, которые были привлечены к административной ответственности за незаконное пребывание на территории РФ. Граждане занимались строительными работами на сельскохозяйственном объекте в Лямбирском районе. 4 июля, когда подозреваемый передавал 50 тысяч рублей, его задержали на месте преступления сотрудники УФСБ.

По данным УФСБ, следователи Следственного управления СК России по Мордовии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) в отношении задержанного лица. В качестве меры пресечения в отношении него был избран домашний арест.