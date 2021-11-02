Мошенники оставили пенсионерку из Мордовии денег и квартиры

Одинокая пенсионерка из Саранска оказалась без крыши над головой и сбережений из-за мошенников, которые представились сотрудниками Центробанка, следователем и риэлтором. В конце июня, 74-летнюю женщину обманом убедили скачать на свой смартфон программу удаленного управления, которая похитила доступ к ее счетам.

Затем мошенники убедили ее перевести 774 тысячи рублей на их счета, а также продать свою квартиру за 4 миллиона рублей и перечислить полученные деньги им. Общий ущерб составил 4 631 000 рублей. По словам внука пострадавшей, мошенники убедили ее, что квартиру нужно спасать, и что деньги на безопасном счете. Пенсионерка поняла, что ее обманули, только через несколько дней, когда стали тянуть с ответом.

Ее родственники пока не могут понять, как такое могло произойти, несмотря на то, что они постоянно напоминали ей о возможности мошенничества.

Источник: info-rm.com