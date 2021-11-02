Ритуальщики в Мордовии были оштрафованы за неубранное кладбище

Сотрудники прокуратуры Лямбирского района провели проверку предприятия "Радуга - Ритуальные услуги" в Саранске, чтобы выяснить, выполняется ли закон о пожарной безопасности. В результате этой проверки руководитель предприятия был привлечен к административной ответственности.

Как сообщили в прокуратуре Мордовии, на кладбище, расположенном в Берсеневском сельском поселении, не были соблюдены требования пожарной безопасности. Ритуальные работники не убрали сухую растительность с территории погоста.

В результате, руководитель предприятия из Саранска был оштрафован на 30 тысяч рублей и ему было предъявлено представление с требованием устранить нарушения закона.