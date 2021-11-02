Прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолка в саранской школе

Прокуратура Ленинского района в Саранске проводит проверку по факту обрушения потолка в актовом зале МОУ «Гимназия № 20 им. В.Б. Миронова». К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

В прокуратуре подчеркнули, что будут выяснены обстоятельства и причины произошедшего, а также будут оценены действия должностных лиц учреждения, органов власти, местного самоуправления и контролирующих органов в отношении соблюдения прав детей на безопасное получение образования.

По результатам проверки будут приняты меры, направленные на устранение нарушений закона и на защиту прав обучающихся и персонала учреждения на безопасные условия пребывания в здании школы. Если будут обнаружены нарушения, то будут приняты соответствующие меры.