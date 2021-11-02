В Саранске полиция устанавливает личность мужчины, которого нашли на улице Попова

В Саранске сотрудники 3-го отдела полиции устанавливают личность мужчины, который был госпитализирован в МРЦКБ. Неизвестный был обнаружен в бессознательном состоянии у дома №48 на улице Попова утром 11 июля.

В пресс-службе МВД Мордовии сообщили, мужчина выглядит на 50-55 лет, имеет среднее телосложение, рост 170-175 см, короткие седые волосы. В момент обнаружения он был одет в серую футболку, черные брюки и ботинки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о личности этого мужчины, обращаться по телефонам: 8(8342) 29-90-39, 29-90-23, 8-999-778-8836 или 102(02).