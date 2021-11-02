В Саранске вынесен приговор по факту гибели трех строителей при обрушении новостройки

В Саранске завершено расследование громкого дела о гибели трех строителей на стройке. В 2017 году, во время возведения здания в юго-западном районе города, обрушился лестничный пролет, в результате чего трое рабочих от местного предприятия "Железобетон" оказались на скамье подсудимых. Эксперты выявили, что конструкция была изготовлена с нарушением технических требований, что стало причиной ЧП на стройплощадке.

Трагедия произошла днем 13 ноября 2017 года на перекрестке улиц Гагарина и Фурманова. Лестничный марш на уровне десятого-одиннадцатого этажей в строящемся здании обрушился, под завалами оказавшись четыре человека, работавшие на объекте строительства.

Один человек был спасен, но получил тяжелые травмы. Двое мужчин и женщина погибли на месте происшествия. Было допрошено около 40 свидетелей и четверо потерпевших, проведено восемь судебных экспертиз, в том числе наиболее сложная - комплексная трассологическая, металловедческая, строительно-техническая.

На процессе троим фигурантам было предъявлено обвинение в причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности согласно части 3 статьи 109 и части 2 статьи 118 УК РФ. Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил их к условному наказанию с испытательным сроком на два года.

Источник: rg.ru