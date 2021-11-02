Экс-сотрудника спецбатальона ДПС судят в Мордовии за совершение мошенничества

Рассмотрение дела бывшего инспектора спецбатальона ДПС ГИБДД Мордовии 33-летнего А. Нуянзина началось в Ленинском районном суде Саранска. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

По версии следствия, в ноябре 2022 года знакомый попросил Нуянзина помочь автовладельцу, который был пойман за рулем в нетрезвом состоянии, не лишиться прав. Нуянзин запросил у знакомого 10 тысяч рублей за решение этой проблемы, хотя понимал, что на самом деле ничем не может помочь.

"У. сообщил А. Нуянзину о разговоре и согласился с его условиями. 2 ноября 2022 года У. перечислил денежные средства в размере 10 000 рублей на банковскую карту Нуянзина, которые тот потратил на свои нужды, не удаляя данные о лишении прав из федеральной информационной системы", - сообщили в Ленинском районном суде.

На предварительном следствии Нуянзин признал свою вину полностью.