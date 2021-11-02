Из припаркованной “Буханки” житель Саранска украл двигатель, КПП и раздаточную коробку

В Мордовии скоро начнется судебное разбирательство по делу о краже автозапчастей, в котором обвиняется 44-летний житель Саранска. В минувшем году, в День космонавтики, мужчина заметил припаркованный внедорожник "УАЗ" (или "Буханку") на улице Рабочей и решил "немного разобрать" его. Он снял двигатель, коробку переключения передач и раздаточную коробку, причинив ущерб на почти 30 тысяч рублей.

Полиция Мордовии вычислила и задержала подозреваемого в краже автозапчастей. В ходе допроса мужчина признал свою вину и не оспаривал предъявленные обвинения.

По словам представителей МВД Мордовии, материалы дела уже переданы в суд для рассмотрения. Ожидается, что обвиняемый будет представлен перед правосудием и ответит за свои действия. В случае признания виновным, ему может грозить лишение свободы и штраф в соответствии с законодательством.