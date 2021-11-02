Синоптик сообщил, какая погода будет в Мордовии на этой неделе

Дежурный синоптик Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Любовь Есина сообщила о погоде в Мордовии на ближайшую рабочую неделю.

По ее данным, начало недели будет характеризоваться комфортной температурой воздуха в пределах 20-25 градусов выше нуля, облачной погодой с прояснениями и преимущественно без осадков в понедельник. Во вторник, 1 августа, также не ожидается дождей. Однако к выходным температура воздуха начнет постепенно повышаться и может достигнуть отметки от 24 до 29 градусов выше нуля.