В Мордовии с 1 августа работающим пенсионерам изменили размер пенсии

В Мордовии с 1 августа работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии с учетом их трудового стажа в 2022 году. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Перерасчёт коснётся более 51 тысячи работающих пенсионеров, которые в прошлом году были официально трудоустроены. Размер надбавки будет зависеть от зарплаты, страховых взносов и пенсионных коэффициентов.

При этом обращаться в ПФР за перерасчётом не нужно – эксперты фонда сделают это автоматически. Таким образом, с 1 августа работающие пенсионеры Мордовии получат прибавку к пенсии по результатам своей трудовой деятельности в 2022 году.