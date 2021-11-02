В Мордовии установлен новый рекорд по количеству выпавших осадков

В Мордовии 30 июля был установлен новый рекорд по количеству выпавших осадков за сутки. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Прежний рекорд держался с 1939 года – тогда выпало 15,8 мм осадков. В этом году зафиксировано 19,4 мм осадков за сутки 30 июля.

Это практически в два раза превышает декадную норму осадков для региона.

Таким образом, в Мордовии установлен новый рекорд по количеству выпавших за сутки осадков – почти 20 мм, что вдвое выше обычной декадной нормы. Предыдущий рекорд продержался с 1939 года.