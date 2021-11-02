По маршруту Саранск – Пенза хотят пустить второй поезд

Власти Мордовии и Пензенской области рассматривают возможность запуска нового пригородного поезда "Сурская стрела" по маршруту Саранск — Пенза. Об этом сообщает Башкортостанская пассажирская компания.

В данный момент проводится опрос жителей двух регионов, чтобы оценить востребованность такого транспортного сообщения.

Пока подготовлен предварительный вариант расписания поезда: отпр. из Саранска в 08:20, приб. в Пензу в 11:00; отпр. в 11:12, приб. в Кузнецк в 12:52. В обратном направлении: отпр. из Кузнецка в 15:30, приб. в Пензу в 17:10; отпр. в 17:22, приб. в Саранск в 20:21.

Решение о запуске нового маршрута будет принято по результатам опроса о его востребованности среди жителей двух регионов.