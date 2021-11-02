На дорогах Мордовии появился робот-газонокосильщик

В Мордовии для ухода за газонами начал работать робот-газонокосильщик. Как сообщает Госкомтранс региона, он может кoсить траву на крутых склонах и в труднодоступных местах.

Устойчивость машине обеспечивают специальный масляный картер двигателя и резиновые гусеницы. Управление осуществляется по радиосигналу на расстоянии до 150 метров.

С помощью робота планируется бороться с борщевиком там, где не может пройти обычная техника. Кроме того, зимой он трансформируется в уборочную машину для очистки тротуаров от снега.

Как отмечают в ведомстве, это поможет повысить безопасность на дорогах, поскольку высокая трава мешает водителям заметить опасность. Таким образом, в регионе начал работу уникальный робот для ухода за газонами и зимней уборки.