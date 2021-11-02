В Саранске привели в порядок пешеходный мост на улице Советской

В Саранске, столице Мордовии, рабочие успешно восстановили пешеходный мост, расположенный у дома №141 на улице Советской. Разрушенный дощатый настил был полностью заменен сотрудниками городского предприятия.

Мэр Саранска Игорь Асабин отметил, что теперь переход выглядит эстетично и обладает повышенной безопасностью, что делает его комфортным для пешеходов.

Важно отметить также, что на прошлой неделе проходили работы по ремонту подвесного моста через реку Инсар на улице Полежаева. В рамках этих работ было полностью заменено деревянное покрытие моста, и рабочие занимались укреплением металлических перил.