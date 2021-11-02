В мэрии рассказали, когда в шести школах Саранска завершат капремонт

Пресс-служба администрации города Саранска информирует о завершении капитального ремонта шести школ в городе.

Речь идёт о школах №№ 1, 3, 22, 28, 37 и Николаевской средней школе, где капремонт был выполнен в рамках государственной программы РФ "Развитие образования".

Работы, выполненные подрядчиками в данных школах, включали отделочные работы, а также замену инженерных сетей отопления, водопровода, канализации, электроосвещения и электроснабжения. Также были проведены работы по ремонту кровли.

Помимо этого, в соответствии с предусмотренными госпрограммой мерами, в школы уже была доставлена новая мебель и оборудование.

Согласно сообщению пресс-службы мэрии, ожидается, что все работы по капитальному ремонту школ будут завершены к 15 августа текущего года, что обеспечит улучшенные условия для обучения и создаст комфортные условия для обучающихся и преподавателей.