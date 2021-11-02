Житель Саранска потерял почти 2 млн рублей из-за общения с лжебанкиром

По информации от пресс-службы регионального управления МВД, 53-летний мужчина из Саранска обратился в полицию после того, как пострадал от действий мошенника и потерял крупную сумму денег.

По словам потерпевшего, он был обманут злоумышленником, который представился сотрудником банка и убедил мужчину в том, что от его имени кто-то пытается получить кредит. В результате мужчина взял кредит на 1,8 миллиона рублей по указке звонившего и перевел полученные средства на счет мошенника, разделив их на 20 частей. Потерпевший обналичил кредит и только на следующий день рассказал об этом друзьям, которые направили его в полицию. Следователи завели уголовное дело по данному факту.