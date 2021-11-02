Жительница Саранска оказалась в тюрьме из-за аморального поведения мужчины

Приговор, вынесенный в отношении 59-летней жительницы Саранска, был оставлен без изменений судом в Мордовии. Женщина была осуждена в мае за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, который мог угрожать жизни пострадавшего. Ей было назначено наказание в виде 1 года колонии общего режима.

Преступление было совершено в феврале на улице Куйбышева в Саранске. Женщина находилась в пьяном состоянии и поссорилась с мужчиной из-за его аморального поведения. В результате конфликта она нанесла удар ножом в живот пострадавшему, что привело к серьезному урону его здоровья.

Женщина признала свою вину в суде, но ее защитник обжаловал приговор, считая его слишком суровым. Однако суд не удовлетворил жалобу защитника и оставил приговор в силе.