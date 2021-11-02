В Саранск доставят мироточивую икону «Умягчение злых сердец»

Мироточивый образ Богородицы «Умягчение злых сердец» прибудет 4 августа в кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова. Эта чудотворная икона была произведена полиграфическим способом на художественно-производственном предприятии Русской православной церкви «Софрино» и приобретена в церковной лавке в Москве, затем замироточила в 1998 году в день прославления блаженной Матроны Московской. С течением времени появились свидетельства о чудесах, происходящих от иконы, и были зафиксированы случаи появления на ней капель, похожих на кровь, в период трагических событий для страны.

Образ Божией Матери «Умягчение злых сердец» посетил практически все крупные города России, а также за ее пределами, на нескольких континентах, в том числе на святой горе Афон. В этом году икону привозили в зону специальной военной операции, включая ДНР, ЛНР и Запорожскую область, а также у Антоновского моста в Херсоне.

Мироточивый образ будет находиться в главном соборе столицы Мордовии до 10 августа, где миллионы православных совершают молитвы.