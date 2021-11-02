Мэр Саранска рассказал о ходе капремонта моста на улице Титова

В Саранске продолжаются работы по капитальному ремонту моста на улице Титова, начатые в октябре 2022 года. В рамках ремонта будет полностью заменена верхняя часть мостовой конструкции.

Мэр Саранска Игорь Асабин сообщил, что в настоящее время проводится бетонирование тумб под опоры контактной сети и их гидроизоляция, а также бетонирование бортов для барьерного ограждения на переходной плите опоры №1.

Он также отметил, что капитальный ремонт моста на улице Титова выполняется в соответствии с графиком. Завершение работ запланировано на декабрь текущего года.