Жительницу Саранска будут судить за “пьяное” ДТП на улице Рабочей

В Мордовии суд рассмотрит уголовное дело, фигуранткой которого является 29-летняя жительница Саранска. Она устроила аварию на улице Рабочей в июне текущего года. Горожанка села за руль своего Mercedes-Benz GLK в нетрезвом состоянии.

Напомним, что в машине с ней были два пассажира – 19-летний парень и 18-летняя девушка. Авария произошла во втором часу ночи, после того, как жительница Саранска отправилась кататься по Саранску. Она не справилась с управлением, наехала на бордюр и врезалась в световую опору. Все трое были госпитализированы.

Прокуратура Мордовии сообщила, что в результате аварии пассажиру, находившемуся в салоне автомобиля, были причинены серьезные телесные повреждения.

Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде, а жительнице Саранска грозит до 7 лет лишения свободы.