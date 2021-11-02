За 7 дней в Мордовии опасным вирусом заболели 9 человек

В Мордовии за период с 24 по 30 июля выявлены 9 случаев заражения коронавирусом. За этот же период 37 человек выздоровели и никто не был госпитализирован.

В целом, за период пандемии в Мордовии было зарегистрировано 88 982 случая заражения коронавирусом, 87 577 человек выздоровели, а 1396 человек умерли от коронавируса как основной причины.

Следует отметить, что оперштаб в Мордовии принял решение приостановить действие обязательного масочного режима. Тем не менее гражданам рекомендуется использовать маски в общественном транспорте и в местах большого скопления людей.