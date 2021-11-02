В Мордовии на 2 августа объявлено оперативное предупреждение

Стало известно, что 2 августа в Мордовии ожидаются сильные грозы и порывы ветра до 15 м/с. Гидрометцентр республики опубликовал рекомендации по обеспечению безопасности населения в непогоду.

Чтобы исключить ущерб от ветра, нужно убрать с улиц и балконов вещи, слабо укрепленные конструкции, сухие деревья. Машину лучше поставить в гараж или вдали от деревьев и рекламных щитов.

Во время грозы рекомендуется оставаться дома, закрыв окна и дымоходы. Не стоит выходить на улицу, использовать электроприборы и телефон.

Если застала гроза на открытом пространстве, нужно отключить гаджеты, лечь на землю в яме или овраге вдали от деревьев. Ни в коем случае нельзя прятаться под деревьями и купаться.

При ударе молнии потерпевшего следует раздеть, облить холодной водой и вызвать медпомощь. Соблюдая эти меры предосторожности, можно обезопасить себя и близких во время непогоды.