В Мордовии вертолёт санитарной авиации совершил 68 вылетов в 2023 году

В МРЦКБ Саранска закончились запланированные на 2023 год полеты санитарного вертолета. За этот год вертолет совершил 68 вылетов: 67 раз в отдаленные районы Мордовии и один раз в Москву.

Одной из последних пациенток, которые были доставлены на борту вертолета, была женщина из Комсомольского с диагнозом ишемический инсульт. Медицинская помощь была оказана быстро и после реанимации пациентка была переведена в обычное отделение. Местные врачи подчеркивают важность работы санитарного вертолета для Мордовии и отмечают, что благодаря этому удалось спасти множество жизней. В 2024 году планируется возобновление полетов "воздушной скорой помощи".