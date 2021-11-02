Житель Мордовии пытался дать взятку инспектору ДПС

В Дубенском районе Мордовии на скамье подсудимых окажется 59-летний житель Ардатово, обвиняемый в попытке дачи взятки должностному лицу.

Инцидент произошел 26 мая, когда автомобиль KIA Rio, принадлежащий обвиняемому, был остановлен сотрудником госавтоинспекции на трассе Саранск - Сурское - Ульяновск. Патрульный предложил водителю пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался от теста на трезвость и предложил инспектору ДПС 30 тысяч рублей за несоставление протокола. Однако инспектор отказался от получения взятки.

Материалы дела были переданы на рассмотрение в суд, а мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.