Пьяный житель Рузаевки угнал кроссовер у подруги, чтобы посмотреть на вечерний Саранск

В Мордовии 32-летний житель Рузаевки, который имеет неоднократные судимости, снова стал фигурантом уголовного дела. На этот раз мужчина подозревается в угоне кроссовера "Мицубиси-Аутлендер" у своей знакомой.

Вечером 29 июля подозреваемый и 28-летняя потерпевшая находились в компании общих знакомых, когда фигурант узнал, что девушка приехала на своей машине и оставила ключи в замке зажигания. Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, решил воспользоваться этим и угнал автомобиль, отправившись на нем в Саранск. Однако его остановили сотрудники ДПС на улице Александра Невского.

В отношении подозреваемого был составлен протокол за вождение в нетрезвом виде. Также рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергшемуся административному наказанию или имеющим судимость".