В Мордовии принят закон о запрете склонения женщин к абортам

Глава республики Мордовия Артем Здунов сообщил о принятии закона, запрещающего склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Мордовия стала первым регионом России, где введен такой закон. Эта инициатива была предложена общественной палатой региона и получила поддержку религиозных, общественных организаций, мусульманского сообщества, а также митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.

Работа над законопроектом велась совместно с Государственной думой и партией "Единая Россия". Законопроект был инициирован Натальей Москвитиной, руководителем фонда "Женщины за жизнь". По словам Здунова, в результате внедрения этого закона число абортов в регионе снизилось, и уже пять частных клиник добровольно отказались от предоставления услуг по искусственному прерыванию беременности.