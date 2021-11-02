Водитель эвакуатора в Саранске насмерть сбил 32-летнего пешехода

Трагическая авария с летальным исходом произошла в ночь на 2 августа в Октябрьском районе Саранска. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Мордовии, инцидент случился в 21:15 на дороге Восточный обход. Под колесами эвакуатора скончался 32-летний мужчина.

По предварительной информации, 45-летний водитель эвакуатора марки Hyundai двигался со стороны Ремзавода в направлении Пушкино. На 11-м километре дороги он сбил пешехода, который переходил проезжую часть.

К сожалению, полученные травмы оказались смертельными для 32-летнего мужчины, и он скончался еще до прибытия скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила и быть более внимательными на дорогах, чтобы предотвращать подобные трагедии.