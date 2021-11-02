В Доме Республики обсудили вопросы поддержки участников СВО

В Доме Республики состоялось совещание, посвященное реализации пилотного проекта по реабилитации участников специальной военной операции, которое прошло 2 августа. В мероприятии приняли участие первый вице-премьер Галина Лотванова, министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин, руководитель регионального отделения фонда "Защитники Отечества" Алексей Герасименко и президент благотворительного фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина.

Во время совещания глава Мордовии отметил, что механизмы поддержки участников специальной военной операции и их семей находятся на особом контроле Президента. В регионе разработан комплексный межведомственный план мероприятий по этому направлению. Также были предложены интересные инициативы, которые могут быть применены и в других регионах.

Региональный сервисный уполномоченный РМ Елена Семелева представила проект "День участника СВО", разработанный совместно с Агентством стратегических инициатив. Этот проект направлен на повышение доступности реабилитации для участников специальной военной операции, проживающих в сельской местности. Предлагается организовывать один раз в месяц транспортировку участников СВО в межрайонные центры, где будут предоставлены услуги специалистов мультидисциплинарной бригады, включая врачей, психологов, юристов, социальных работников и сотрудников центров занятости. Это позволит оказывать содействие участникам СВО по социальной, трудовой и медицинской реабилитации.

Также было отмечено, что работа с участниками СВО уже строится на принципах межведомственного взаимодействия с участием администраций муниципальных районов, НКО в сфере добровольчества, предприятий и организаций на местах. Важно подчеркнуть, что эта работа проводится системно.

Филиал Государственного фонда "Защитники Отечества" был открыт в регионе, и за два месяца работы в него обратились 947 человек, включая 113 человек по медицинским вопросам. По словам руководителя регионального отделения фонда Алексея Герасименко, уже определены якорные медицинские организации по базовым направлениям. В каждом районе закреплен куратор за ветеранами СВО, с которым взаимодействуют социальные координаторы фонда. Проблем с получением стационарной и амбулаторной медицинской помощи нет, и проведение госпитализации занимает не более двух-трех дней.

В рамках совещания также обсуждался вопрос организации доставки бойцов, приходящих в отпуск, из зоны проведения специальной военной операции.