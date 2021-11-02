В Саранске 22-летнего парня будут судить за хранение наркотиков

В Саранске 22-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по обвинению в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Информацию об этом предоставила пресс-служба регионального управления МВД.

По версии следствия, в июне молодой человек приобрел запрещенные наркотические вещества через интернет. Получив информацию о местонахождении наркотиков, он забрал их. Однако в тот же день его задержали сотрудники полиции, которые изъяли у него запрещенные вещества.

Подозреваемого поместили под стражу. В настоящее время дело направлено в суд для проведения судебного разбирательства.