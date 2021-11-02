Глава Мордовии рассказал о ситуации с корью в регионе

Ситуация с корью в Мордовии находится под контролем специалистов, однако в регионе уже подтверждены два случая заболевания. Об этом сообщил глава республики Артём Здунов, отметив, что хоть это и маленький очаг, но все же он существует. В связи с этим глава региона призвал население быть более внимательным к своему здоровью и при необходимости пройти вакцинацию.

Здунов обратился к тем, кто еще не привит, отметив, что они находятся в зоне риска. Он рекомендовал проконсультироваться со своим врачом и обратить внимание на возможность вакцинации, чтобы предотвратить возможные проблемы. Подчеркнуто, что прививка является эффективной защитой как для самого человека, так и для окружающих.

Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин, который находился на прямой связи с главой региона, сообщил, что в настоящее время запас противокоревой вакцины составляет 4,5 тысячи доз и они равномерно распределены по всем районам республики.