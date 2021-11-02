В Саранске сбили 22-летнюю девушку

Вечером 2 августа 22-летняя девушка была доставлена в одну из больниц Саранска с травмами, полученными в результате аварии в Пролетарском районе. Инцидент произошел возле автобусной остановки "Ул. Лодыгина", когда 41-летний водитель "Лады-Гранты" сбил девушку, которая переходила дорогу по зебре.

По информации от ГИБДД Мордовии, авария произошла в 17:00. К счастью, девушка избежала серьезных травм, и ей назначили амбулаторное лечение. После оказания необходимой помощи жительницу Саранска отпустили домой. Важно отметить, что водитель "Лады" был трезв и на него составили протокол в связи с произошедшим происшествием.