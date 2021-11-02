Синоптики рассказали, когда в Мордовию нагрянет похолодание

В Мордовии продолжается влияние теплого сектора антициклона, который принес в регион аномальную жару. В эти дни температура воздуха превышает среднесуточную норму на 2-4 градуса.

Нина Гульнина, начальник отдела Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, отметила, что начало новой рабочей недели также будет характеризоваться высокими температурами. В течение дня ожидается +30…+34 градуса, а ночные температуры составят +18…+20 градусов.

Однако синоптики предупреждают о предстоящих изменениях погоды в середине недели. В регионе ожидается небольшое снижение температуры воздуха, а также вероятность дождей. Эти изменения связаны с прохождением атмосферных фронтов через территорию республики.