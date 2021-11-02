На трассе в Мордовии большегруз насмерть сбил женищну

Трагическая авария с летальным исходом произошла в Рузаевском районе Мордовии. По информации, полученной от ГИБДД Мордовии, в ночь с 4 на 5 августа 39-летняя женщина погибла под колесами грузовика "Вольво" на 314-м километре дороги "Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов".

Грузовиком управлял 48-летний водитель, который, по данным властей, был трезв в момент аварии. Примерно в 23:00 женщина выбежала на проезжую часть перед грузовиком, и водителю не удалось избежать столкновения. К сожалению, полученные пешеходом травмы оказались смертельными, и она скончалась до приезда медицинской помощи.

В настоящее время происшествие расследуется компетентными органами.