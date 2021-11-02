В Мордовии скончался замначальника районного отдела полиции

В Темникове скончался заместитель начальника межмуниципального отдела полиции Михаил Кабаев. Ему было 46 лет.

Михаил Петрович отличался бесконечной преданностью своему служебному призванию и готовностью помогать людям. О нем отзываются как о порядочном, отзывчивом и чутком человеке. Уход Михаила Кабаева оставил ощутимую пустоту, так как он оставил нас в самом расцвете сил.

Михаил получил образование в Нижегородской академии МВД России и работал в органах внутренних дел в течение 23 лет. Его профессиональная деятельность была связана с управлением ключевыми направлениями, включая работу участковых уполномоченных, ПДН (патрульно-дежурная нарядная служба) и поддержание общественного порядка.

МВД России по Республике Мордовия выразило глубокое соболезнование родным и близким Михаила Кабаева.