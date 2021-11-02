На трёх водоемах в Саранске хотят запретить купание

В Саранске проведена очередная проверка водоемов на безопасность сотрудниками Роспотребнадзора. В рамках данной меры эксперты осуществили анализ качества воды и состояния почвы в различных водоемах. Результаты этого исследования выявили определенные нарушения, которые требуют незамедлительного вмешательства.

В ходе анализа было выявлено, что пробы воды из водоемов "Старт", "Лесное озеро" и "Луховский" не соответствуют микробиологическим нормам. Это означает, что данные водные объекты не обладают необходимой степенью безопасности с точки зрения микробиологических показателей.

По информации представителей Роспотребнадзора региона, пробы воды из водоемов "Луховский", "Старт" и "Зеленая роща" демонстрируют несоответствие санитарно-химическим нормам. Кроме того, образцы почвы (песка), взятые из резервуаров "Зеленая роща", "Лесное озеро" и "на Гончарова", также не соответствуют микробиологическим стандартам.

На основе результатов анализа, "Старт", "Луховский" и "Зеленая роща" признаны опасными для жизни и здоровья людей. В связи с этим, специалисты Роспотребнадзора предложили установить предупреждающие знаки "Купание запрещено" на территории данных водоемов.