В Мордовии жаркая погода осложняет пожароопасную обстановку

В связи с установившейся сухой и жаркой погодой в Республике Мордовия ожидается увеличение пожарной опасности в лесах.

Как сообщили в региональном Минлесхозе, в ближайшие дни столбик термометра может подняться до +30-32 °С. Это чревато возникновением лесных пожаров от малейшей искры.

Ведомство призывает жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности - не жечь мусор и сухую траву, не разводить костры в лесу, не бросать горящие спички и окурки. За нарушение этих требований законом предусмотрены штрафы.

При обнаружении лесного возгорания необходимо срочно сообщить о нем в службу лесной охраны Рослесхоза по телефону 8-800-100-94-00, а также по номеру 112. Своевременное реагирование поможет не допустить распространения огня и ущерба лесному фонду.