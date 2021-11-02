В Мордовии зарегистрировано 5 случаев отравления грибами

В Мордовии зафиксирован рост случаев отравления грибами. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, за последнее время пострадало 5 человек.

В ведомстве напоминают - грибы перед кулинарной обработкой следует обязательно отваривать не менее 10 минут, а отвар при этом сливать. Лишь после такой предварительной обработки их можно жарить, солить или мариновать.

Это позволит избежать пищевых отравлений. К употреблению рекомендуются только хорошо знакомые виды грибов в оптимальном состоянии.

При появлении первых симптомов отравления - тошнота, рвота, диарея - необходимо срочно обратиться к врачу. Самолечение в таких случаях недопустимо, отмечают медики. Своевременное обращение за помощью позволит избежать опасных последствий.